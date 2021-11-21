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Golü iptal edilen Diagne çılgına döndü: Aynısını Rize'de verdiniz

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Golü iptal edilen Diagne çılgına döndü: Aynısını Rize'de verdiniz

Fenerbahçe'ye 84. dakikada attığı gol iptal edilen Mbaye Diagne, maçtan sonra karara isyan etti. Galatasaray'ın 3-2 kazandığı Rize maçında yaşanan benzer pozisyonu hatırlatan Senegalli forvet, "Rize'de attığımız benzer gol verildi. Evet hafif bir temasım var, ama bu pozisyon gol" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'ye 2-1 kaybetti. Aslan'ın 84'te Diagne ile bulduğu gol iptal edildi. Diagne, maçın ardından hakem kararlarına isyan etti.

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"AYNISI YAŞANDI"

Senegalli futbolcu maçın ardından, iptal edilen gole Rizespor maçındaki pozisyonla gönderme yaptı. Senegalli futbolcu, "Takım olarak iyi oynadığımızı düşünüyorum. Golün, gol olduğunu düşünüyorum. Rizespor maçında da aynısı olmuştu ve o gol sayılmıştı. Oyuncuya hafif bir temasım olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

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