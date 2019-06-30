Golf: TGF Yerel Yıldızlar Turu

Türkiye Golf Federasyonunun (TGF) 2019 faaliyet takviminde yer alan TGF Yerel Yıldızlar Turu'nda Samsun 2. ayak müsabakaları sona erdi.

Organizasyona, Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübü ve Ankara Golf Kulübünden 22 sporcu katıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Sahası'nda yapılan müsabakaların final raundunun sonunda, erkeklerde Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübünden Dara Muhammed Saf 76 stableford skorla birinci, Ankara Golf Kulübünden Kaya Özyürek 61 stableford skorla ikinci, Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübünden Ali Çağan Doğan da 58 stableford skorla üçüncü oldu.

Kızlarda ise Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübünden Zeynep Nefin Ertuğ 61 stableford skorla birinciliği, Ankara Golf Kulübünden Erin Özyürek 59 stableford skorla ikinciliği, yine Ankara Golf Kulübünden Deniz Kaya 55 stableford skorla üçüncülüğü elde etti.

Kaynak: AA