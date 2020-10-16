Gole sebebiyet veren futbolcu, takım arkadaşları tarafından dövülerek öldürüldü
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Gole sebebiyet veren futbolcu, takım arkadaşları tarafından dövülerek öldürüldü

16.10.2020 20:33 | Son Güncelleme: 16.10.2020 20:42
Gole sebebiyet veren futbolcu, takım arkadaşları tarafından dövülerek öldürüldü

Uganda Amatör Ligi'nde oynanan bir maçta bir futbolcu yaptığı hata nedeniyle takımı gol yiyince takım arkadaşları tarafından dövülerek öldürüldü.

Uganda'da Lamwo Bölge liginde oynayan 22 yaşındaki Churchill Owaci, maçta yaptığı hatayı canıyla ödedi.

Savunma mevkinde oynayan Owaci, maç esnasında hata yaptı ve bu hatayı rakip oyuncular gole çevirdi. Bunun üzerine gole sinirlenen takım arkadaşları genç futbolcuya saldırdı. Güvenlik görevlileri ve rakip takım futbolcularının araya girmesiyle kavga son buldu ve maç kaldığı yerden devam etti.

Churchill Owaci, maçtan sonra kendisine saldıran takım arkadaşları ile kavga etti. Bisiklet üzerinde duran bir takım arkadaşına attığı yumrukla arkadaşını yere düşürdü. Diğer arkadaşları da Owaci'ye çullandı. Arkadaşlarının elinden kurtulan ovacı bir kaç metre koştuktan sonra bilincini kaybedip yere düştü. Vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki futbolcu bir saat sonra hayatını kaybetti.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ve şuana kadar kardeş olan iki kişinin gözaltına alındığını söyledi.

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