Göle Devrilen Otomobildeki Baba ve Çocuklarının Cesetleri Bulundu

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde dün baraj gölüne devrilen otomobildeki baba ve iki çocuğunun cesetleri, vinç yardımıyla çekilen araçtan çıkarıldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ve AFAD ekipleri, otomobil sürücüsü Musa (38) ile çocukları Ebubekir (9) ve Umut Hoşça'nın (14) bulunması için Gökkaya Baraj Gölü'ndeki çalışmalara sabah erken saatlerde başladı.

Su Altı Grup Amirliği ekipleri, gölün tabanında konumu belirlenen otomobildekileri aracın sıkışması nedeniyle çıkaramadı.

Bunun üzerine vinçten sarkıtılan halat, dalgıçlar tarafından otomobile bağlandı. Yaklaşık 30 metre derinlikteki otomobil, vinç yardımıyla göl kenarındaki yola çekildi.

Baba ve iki çocuğunun cansız bedenleri araçtan çıkarılarak Feke Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerindeki ambulansta bekleyen acılı anne Rukiye Hoşça, çalışmaları takip etti.

Kayseri'den annesinin mezarını ziyaret için gelen Musa Hoşça'nın kullandığı otomobil, dün dönüş yolunda baraj gölüne devrilmiş, arama çalışmalarında 13 yaşındaki Elif Hoşça'nın cesedine ulaşılmıştı. Sürücü ile diğer çocukları Ebubekir ve Umut Hoşça'nın bulunması için başlatılan çalışmalara havanın kararması ve olumsuz çevre koşulları nedeniyle ara verilmişti.