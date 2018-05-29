Goldman Sachs Petrolde Yukarı Yönlü Fiyat Tahminini Koruyor

Goldman Sachs Group Inc.'e göre petrolün görünümü hala yukarı yönlü.

Aralarında Damien Couırvalin'in de bulunduğu kurum analistlerinin kaleme aldığı bir rapora göre Suudi Arabistan ve Rusya'nın bir yıldan uzun süren arz kısıntısının ardından üretimi artırma yönündeki planı, arzın mevcut durumda dar olduğunu işaret ediyor.

Kurum analistlerinin raporuna göre Suudia Arabistan ve Rusya'nın planı aşağı yönlü bir gelişme değil ve iki ülkenin üretimi günlük bir milyon varil artırması durumunda bile bu, sadece üretimdeki istemsiz düşüşleri dengeleyecek.

Geçtiğimiz yılın başından bu yana petrol fiyatlarında beklentisi yukarı yönlü olan Goldman, artan talebe ve OPEC'in üretim kısıntılarına dikkat çekiyor. Kurum, 2014 zirvesini görmesinin ardından çekilen petrolün düşüşünün geçici olduğu konusunda iyimser.

Bankanın 2018 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin (Brent petrolde) fiyat tahmini varil başına 82.50 dolar seviyesinde bulunuyor.