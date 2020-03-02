Goldman Sachs: Fed, indirim için 18 Mart'ı beklemeyebilir
Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarını değerlendiren Goldman Sachs, 17-18 Mart FOMC toplantısından önce Fed'in faiz indirimine gidebileceğine işaret ediyor.
02.03.2020 08:35 | Son Güncelleme: 02.03.2020 08:35
Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarını değerlendiren Goldman Sachs, 17-18 Mart FOMC toplantısından önce Fed'in faiz indirimine gidebileceğine işaret ediyor. Goldman Sachs'a göre, indirim oranı 50 baz puan olabilir.
Kaynak: Dunya.com