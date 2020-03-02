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Goldman Sachs: Fed, indirim için 18 Mart'ı beklemeyebilir

Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarını değerlendiren Goldman Sachs, 17-18 Mart FOMC toplantısından önce Fed'in faiz indirimine gidebileceğine işaret ediyor.

02.03.2020 08:35 | Son Güncelleme: 02.03.2020 08:35
Goldman Sachs: Fed, indirim için 18 Mart'ı beklemeyebilir

Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarını değerlendiren , 17-18 Mart FOMC toplantısından önce Fed'in faiz indirimine gidebileceğine işaret ediyor. Goldman Sachs'a göre, indirim oranı 50 baz puan olabilir.

Kaynak: Dunya.com

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