Haberler

Goldman Sachs altın tahmini ne?

Goldman Sachs altın tahmini ne?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küresel yatırım devi Goldman Sachs, altın piyasasında son dönemde yaşanan hızlı yükselişin bir "uyarı sinyali" olabileceğini belirtiyor. Her gün yeni rekor seviyelere ulaşan altın fiyatlarının, yatırımcılar açısından dikkatle izlenmesi gerektiğine vurgu yapılıyor. Peki, Goldman Sachs altın tahmini ne?

Öte yandan banka, uzun vadeli görünümünü de yukarı yönlü revize etti. Goldman Sachs, güçlü ETF talebi ve merkez bankalarının devam eden altın alımlarını gerekçe göstererek, 2026 Aralık dönemi için ons altın tahminini yükseltti. Peki, dev yatırım bankasının güncel altın öngörüsü ne yönde?

GOLDMAN SACHS ALTIN TAHMİNİ NE?

Küresel yatırım bankası Goldman Sachs, 2026 yılı Aralık dönemi için altın fiyat öngörüsünü yeniden yukarı yönlü revize etti. Banka, önceki tahminini ons başına 4.300 dolardan 4.900 dolara yükselttiğini duyurdu.

TAHMİNİN ARKASINDAKİ NEDENLER

Goldman Sachs, bu revizyonun gerekçesi olarak Avrupa borsalarındaki güçlü yatırım fonu (ETF) girişlerini ve merkez bankalarının süren altın alımlarını gösterdi. Bankaya göre bu iki faktör, piyasada uzun vadeli yükseliş trendini destekliyor.

RİSKLER YÜKARI YÖNLÜ

Bankanın değerlendirmesinde, "Altın fiyat tahminimize yönelik risklerin hâlâ belirgin biçimde yukarı yönlü olduğunu düşünüyoruz. Özellikle ETF varlıkları, faiz oranlarına dayalı tahminlerimizin de ötesine geçebilir" ifadeleri yer aldı.

MERKEZ BANKASI ALIMLARINA İLİŞKİN BEKLENTİLER

Goldman Sachs ayrıca, merkez bankalarının altın alımlarının 2025'te ortalama 80 ton, 2026'da ise 70 ton civarında olmasını beklediğini açıkladı. Bu eğilimin, altın talebini istikrarlı biçimde desteklemeye devam edeceği öngörülüyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Bakan Fidan: İsrail ve Hamas bugün uzlaşmaya varırsa, ateşkes ilan edilecek

Fidan'dan heyecanlandıran Gazze çıkışı! Ateşkes için tarih verdi
İsrail'e ortak tepki! Meclis'teki tezkere oybirliği ile kabul edildi

TBMM'de dikkat çeken tezkere! Tüm partiler oy birliğiyle kabul etti
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan alıkonulan vekiller için yeni açıklama: İsrail aklını başına alsın

Üç vekilin alıkonulmasına çok sert tepki: İsrail aklını başına alsın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çeyrek altın saatler içerisinde yatırımcısına 425 lira kazandırdı

Saatler içerisinde yatırımcısına 425 lira kazandırdı
Gözler Mısır'daki müzakerelerde! Hamas'ın Türk askeri teklifine İsrail karşı çıktı

Müzakerelere damga vuran diyalog: İsrail'in Türk askeri korkusu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.