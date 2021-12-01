Gölcük'te kar güzelliği - Haberler
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Gölcük'te kar güzelliği

Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | Güncel

BOLU'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı'nda kar yağışıyla güzel manzaralar ortaya çıktı.

GÖLCÜK, KOCAELİ (DHA) - BOLU'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı'nda Kar yağışıyla güzel manzaralar ortaya çıktı.

Çam ormanlarının arasında saklı Gölcük, bu sabah kar yağışı ile birlikte beyaza büründü. Tabiat parkında kar kalınlığı, 5 santimetreye ulaştı. Göl çevresindeki alanlar ve çam ormanlarının beyaz örtüyle kaplanmasıyla görsel güzellik oluştu. Ziyaretçiler, tabiat parkında beyaz güzelliğin keyfini çıkardı. Göl çevresinde yürüyenler, doğa harikasını fotoğraf karelerine taşıdı.


Gölcük'te kar güzelliği

Gölcük'te kar güzelliği

Gölcük'te kar güzelliği

Gölcük'te kar güzelliği

Gölcük'te kar güzelliği

Gölcük'te kar güzelliği

Gölcük'te kar güzelliği

Gölcük'te kar güzelliği

Gölcük'te kar güzelliği

Gölcük'te kar güzelliği

Gölcük'te kar güzelliği

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Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Son Dakika Haberleri

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