Gölcük'te kar güzelliği

GÖLCÜK, KOCAELİ (DHA) - BOLU'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı'nda Kar yağışıyla güzel manzaralar ortaya çıktı.

Çam ormanlarının arasında saklı Gölcük, bu sabah kar yağışı ile birlikte beyaza büründü. Tabiat parkında kar kalınlığı, 5 santimetreye ulaştı. Göl çevresindeki alanlar ve çam ormanlarının beyaz örtüyle kaplanmasıyla görsel güzellik oluştu. Ziyaretçiler, tabiat parkında beyaz güzelliğin keyfini çıkardı. Göl çevresinde yürüyenler, doğa harikasını fotoğraf karelerine taşıdı.