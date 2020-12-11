Gölbaşı Belediyesi, Cumhuriyet Kapalı Spor Salonu'nun tadilat işlemlerine başladı

Spora ve sporcuya önem veren Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek Cumhuriyet Kapalı Spor Salonu'nun içinin tamamen yenileceğini ve zeminin müsabakalara uygun hale getirildiğini duyurdu.

Spora ve sporcuya önem veren Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek Cumhuriyet Kapalı Spor Salonu'nun içinin tamamen yenileceğini ve zeminin müsabakalara uygun hale getirildiğini duyurdu.

Cumhuriyet Kapalı Spor Salonu'nun gerçekleştirilen yenilikler sonrası Gölbaşılıların hizmetine açılacağının müjdesini veren Başkan Ramazan Şimşek, "1330 metre parke ve yaklaşık 2300 metre çatı kaplamasının yenilenmesi, tribün koltuklarının tamamının değiştirilmesi içerideki taban ve duvarların komple yenileterek modernize edilmesi sağlanacak. Ayrıca dışarıda sentetik çim saha halısının komple Spor Genel Müdürlüğü standartlarına uygun olarak yenileneceğinin müjdesini vermek isterim" ifadelerini kullandı.

Gölbaşı'nın doğal güzelliğinin yanı sıra sporun merkezi olma yolunda da büyük adımlar attığını da aktaran Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "Yıllardır dile getirmiş olduğumuz uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapabileceğimiz 2 bin metrekare kapalı inşaat alanına sahip bilardo tesisimizin de çalışmalarına başladık. Dünyanın ilk ve tek bilardo turnuva tesisi Gölbaşı'nda kurulacak" değerlendirmesini yaptı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı