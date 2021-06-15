Irkçı küfürleri tespit edilen Avusturyalı oyuncu Arnautovic hakkında soruşturma başlatıldı

UEFA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki Avusturya-Kuzey Makedonya maçında attığı golün ardından ırkçı küfürler sarf ettiği tespit edilen Avusturyalı futbolcu Marko Arnautovic hakkında disiplin soruşturması başlattı. Arnautovic, kameralara da yansıyan sözleri sonrası tribünlere doğru bağırarak el hareketleri yapmış, Avusturya kaptanı David Alaba ise takım arkadaşının ağzını kapatmaya susturmaya çalışmıştı.