Gol çizgisi teknolojisini sağlayan şirket, Aston Villa - Sheffield maçındaki hatalı karar için özür diledi 100 gün sonra izleyicilerle buluşan İngiltere Premier Lig'in geri dönüş maçına skandal bir karar damga vurdu. Aston Villa - Sheffield United mücadelesinde top çizgiyi geçti fakat gol kararı çıkmadı. Teknolojiyi sağlayan şirket, Sheffield ve Premier Lig camiasından özür diledi ve "9000 maçtır böyle bir sorun yaşanmıyordu" ifadelerini kullandı.

İngiltere Premier Lig, dün oynanan Sheffield - Aston Villa maçıyla geri döndü. Dünyanın en prestijli futbol liginde 100 günlük ara sonrasında tarihi bir olay yaşandı. 0-0 biten mücadelede Sheffield United'ın bariz golü verilmedi. Maçın 43. dakikasında yaşanan pozisyonunda top Aston Villa kalecisi Orjan Nyland'ın ellerinde çizgiyi geçti fakat gol sayılmadı.

Sheffield United oyuncuları maçın hakemi Michael Oliver'a yoğun itirazda bulunsalar da karşılaşmayı yöneten deneyimli hakem, saatini göstererek gol çizgisi teknolojisinden bir uyarı gelmediğini belirtti.

"GERÇEKTEN Mİ? ÇALIŞMIYORMUŞ"

Verilmeyen gol, sosyal medyada yoğun tepki toplarken Sheffield United da resmi hesabından yaptığı paylaşımla şaşkınlığını ortaya koydu. Kulüp, "Gerçekten mi? Çalışmıyormuş" mesajını paylaştı.

TEKNOLOJİYİ SAĞLAYAN ŞİRKETTEN ÖZÜR

Gol çizgisi teknolojisini sağlayan şirket gelen tepkilerin ardından resmi bir özür metni yayınladı. Hawk-Eye Innovations firması, yaptığı açıklamada bu olayın 9 bin maç sonra ilk kez görüldüğünü dile getirdi. Şirketin açıklamasında "Kaleci ile çok fazla defans oyuncusu vardı. Daha önce 9000 maçta uygulanan sistem, böylesine bir kalabalık ile karşılaşmamıştı. 9000 maçtır böyle bir olay yaşanmıyordu. Hawk Eye, koşulsuz olarak Sheffield United, Premier Lig ve bu olaydan etkilenen herkesten özür diliyor" ifadelerine yer verildi.