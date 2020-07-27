Göksel Gümüşdağ, Volkan Babacan iddialarını yalanladı: Kimseye vermek gibi bir düşüncemiz yok Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, şampiyonluğun ardından Beşiktaş ve Galatasaray ile anılan milli kaleci Volkan Babacan hakkında çıkan transfer dedikodularını yalanladı ve "Volkan'ı kimseye vermek gibi bir düşüncemiz yok" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 2019/20 şampiyonu Medipol Başakşehir için transfer hareketliliği şimdiden başladı. Turuncu lacivertlilerde gündemin ana konularından birisi de Volkan Babacan olarak öne çıktı. Başkan Göksel Gümüşdağ, Beşiktaş ve Galatasaray ile adı geçen milli kalecinin transfer iddialarına yanıt verdi. Oyunculardan vazgeçmeyeceklerini söyleyen Gümüşdağ, "Volkan Babacan bizim ikinci kalecimiz ve onunla yola devam edeceğiz. Kimseye vermek gibi bir düşüncemiz yok" diyerek çıkan haberleri yalanladı. FORMAYI MERT'E KAPTIRDI Mert Günok'un formunun yükselmesiyle Medipol Başakşehir'de ikinci plana düşen Volkan Babacan, son dönemlerde 11'e girmeye zorlandı. Daha önce Fenerbahçe, İstanbulspor, Kayserispor ve Manisaspor'da da ter döken 31 yaşındaki deneyimli kaleci, bu sezon Başakşehir formasıyla 5 maçta oynadı ve kalesinde 4 gol gördü.