Göksel Gümüşdağ "İrfan Can'a teklif yaptılar" dedi, Marsilya yalanladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Göksel Gümüşdağ "İrfan Can'a teklif yaptılar" dedi, Marsilya yalanladı

28.01.2021 14:33 | Son Güncelleme: 28.01.2021 14:48

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, İrfan Can Kahveci konusunda Marsilya'dan teklif aldıklarını belirtse de oyuncunun Marsilya Sportif Direktörü Pablo Longoria'nın listesinde olmadığı ve Göksel Gümüşdağ'ın Fenerbahçe ile Galatasaray'a karşı fiyat yükseltmek adına böyle bir açıklama yaptığı belirtildi.

Başakşehir'in yıldız oyuncusu İrfan Can Kahveci adına transfer yarışı sürerken Fransız basınından flaş bir iddia gündeme geldi. Göksel Gümüşdağ'ın, "İrfan Can Kahveci için Marsilya'dan teklif var, görüşüyoruz" sözleri flaş bir biçimde yalanlandı.

RMC'den Mohamed Bouhafsi'nin haberine göre Morgan Sanson ile yollarını ayıran Marsilya, merkez orta saha için bir isim arasa da Marsilya Sportif Direktörü Pablo Longoria'nın listesinde İrfan Can Kahveci'nin yer almadığı belirtildi.

"GÜMÜŞDAĞ FİYAT YÜKSELTİYOR"

Bouhafsi'nin haberinde flaş bir iddiaya daha yer verildi. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın Fenerbahçe ve Galatasaray ile yapılan transfer görüşmelerinde fiyat yükseltmek adına böyle bir açıklama yaptığı kaydedildi.

(Fanatik)

Göksel Gümüşdağ 'İrfan Can'a teklif yaptılar' dedi, Marsilya yalanladı
Haber Yorumları (2)
RECEP: ne kadar beceriksiz adamsın. iki yüzlü olamadın. yüz karası:))))yalanı inandırmak bir yetenektir. bizim ülke olarak yalanı inandıracak yetenekli insanlara ihtiyacımız var. Bu yetenekli insanlar iş başında olursa memleketimiz her yönden kalkınır:)))))
Cevap Yaz Yayından Kaldır
MURAT: Elinizde kalsın hayrını görün
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Hadise Cansu Dere Feyza Aktan Demet Akalın
Spor Mesut Özil Caner Erkin Gökhan Gönül Sergen Yalçın Ömer Ali Şahiner
Tüm Haberler Kar Ankara Hisarcık Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Göksel Gümüşdağ "İrfan Can'a teklif yaptılar" dedi, Marsilya yalanladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.1.2021 15:22:11. #1.14#
title