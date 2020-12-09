Göksel Gümüşdağ: "Dünya futbolu için kötü bir gün!"
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Göksel Gümüşdağ: "Dünya futbolu için kötü bir gün!"

09.12.2020 00:08 | Son Güncelleme: 09.12.2020 00:12
Göksel Gümüşdağ:

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Paris Saint Germain maçının 4. hakemi Constantin Sebastian Coltescu'nun, Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunmasıyla ilgili, "Dünya futbolu için kötü bir gün. 4. hakem maçta kalırsa biz maça çıkmama kararı aldık.

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Paris Saint Germain maçının 4. hakemi Constantin Sebastian Coltescu'nun, Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunmasıyla ilgili, "Dünya futbolu için kötü bir gün. 4. hakem maçta kalırsa biz maça çıkmama kararı aldık. Bu hiçbir şekilde kabul edilemez" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi altıncı maçında Fransa'da oynanan Paris Saint Germain - Medipol Başakşehir karşılaşmasında, 4. hakem Constantin Sebastian Coltescu'nun, turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Okan Buruk'un yardımcısı Webo'ya ırkçı söylemlerde bulunması sebebiyle her iki takım da soyunma odasına gitti. Yaşanan bu olayla ilgili TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Dünya futbolu için kötü bir gün. 4. hakem, orta hakemi ikaz ediyor; kırmızı kartla atmalıyız Negro'yu diyor. Bu hiçbir şekilde kabul edilemez. Onun üzerine 4. hakem maçta kalırsa biz maça çıkmama kararı aldık. Eğer 4. hakem UEFA Delegesi tarafından saha dışına çıkarılırsa maça devam edeceğiz. Başka türlü devam etmeyeceğiz. Eğer 4. hakemde ısrarcı olurlarsa, böyle bir ırkçılığa UEFA'nın, dünyanın en büyük organizasyonunda göz yumarlarsa biz Başakşehir Futbol Kulübü olarak bunun sonuçlarına katlanırız. Buna duyarsız kalamayız. Orada herkesin önünde kullandığı bir ifade var" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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