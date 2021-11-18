Gökmen Canlıdinç, Kütahya İl Hakem Kurulu Başkanı oldu

KÜTAHYA (İHA) - Türkiye Futbol Federasyonu Hakem İşleri Müdürlüğü'nce mevcut il hakem kurulunda gözlemci atama sorumlusu olarak görev yapmakta olan, eski dönem Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Kütahya Şube Başkanı olarak da görev yapan Gökmen Canlıdinç Kütahya İl Hakem Kurulu Başkanlığı'na atandı.

Kütahya İl Hakem Kurulu Başkanı Gökmen Canlıdinç yaptığı açıklamasında, "Merkez Hakem Kurulunun takdiri sonucunda bize bu göreve layık gören yöneticilerimize ve Kütahya'da destek veren herkese teşekkür ederim. Türk hakemliğine ve Kütahya futbol camiasına hizmet etmek için il hakem kurulumuzu oluşturduk" dedi.

Canlıdinç, amacı Kütahya ve Türkiye hakemliğine yeni yüzler kazandırarak kaliteli insan ve kaliteli hakem yetiştirmek amacında olduğunu söyledi.

Kütahya İl Hakem Kurulu'nda Başkan Vekili Lokman Top, Gözlemci Atama Sorumlusu Muzaffer Süleyman Sarı, Hakem Atama Sorumlusu Mustafa Kutlu ve raportör olarak da Mehmet Yazılıkaya görevlendirildi.(EFE-) - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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