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Gökhan Töre ve Ufuk Ceylan, Başakşehir yenilgisi sonrası Bebek'te görüntülendi

Ünlü futbolcu Gökhan Töre ile kaleci Ufuk Ceylan, takımları Yeni Malatyaspor'un önceki gün 4-1'lik mağlubiyetinin ardından İstanbul gecelerine aktı. Maç boyunca yedek kulübesinde oturup sahaya adım atmayan Töre ile Ceylan, Bebek'te kız arkadaşlarıyla görüntülendi.

20.01.2020 10:38 | Son Güncelleme: 20.01.2020 10:51
Gökhan Töre ve Ufuk Ceylan, Başakşehir yenilgisi sonrası Bebek'te görüntülendi

'da top koşturan , önceki gün takımının İstanbul'da Başakşehir'e yenildiği maç sonrası soluğu İstanbul gecelerinde aldı.

4-1 yenildikleri maçta yedek kulübesinde oturan Töre, sevgilisi ile 'te görüntülendi. İkiliye, ünlü futbolcunun takım arkadaşı kaleci ile sevgilisi de eşlik etti.

KAMERALARI GÖRÜNCE MEKANA SIĞINDI

Milli futbolcu, Bebek'in ardından Maslak'taki ünlü bir mekana gitti. Sevgilisiyle el ele görüntülenen Töre, patlayan flaşlarla mekana kaçtı. Bu arada Gökhan Töre, 2017'de evlendiği oyuncu Esra Bilgiç'le Haziran 2019'da boşandı.

Gökhan Töre, Medipol Başakşehir maçında forma şansı bulamamıştı.

(Sabah)


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: Gökhan Töre ve Ufuk Ceylan, Başakşehir yenilgisi sonrası Bebek'te görüntülendi
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