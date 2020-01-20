: Gökhan Töre ve Ufuk Ceylan, Başakşehir yenilgisi sonrası Bebek'te görüntülendi

20.01.2020 10:38 | Son Güncelleme: 20.01.2020 10:51

Yeni Malatyaspor'da top koşturan Gökhan Töre, önceki gün takımının İstanbul'da Başakşehir'e yenildiği maç sonrası soluğu İstanbul gecelerinde aldı.

4-1 yenildikleri maçta yedek kulübesinde oturan Töre, sevgilisi ile Bebek'te görüntülendi. İkiliye, ünlü futbolcunun takım arkadaşı kaleci Ufuk Ceylan ile sevgilisi de eşlik etti.

KAMERALARI GÖRÜNCE MEKANA SIĞINDI

Milli futbolcu, Bebek'in ardından Maslak'taki ünlü bir mekana gitti. Sevgilisiyle el ele görüntülenen Töre, patlayan flaşlarla mekana kaçtı. Bu arada Gökhan Töre, 2017'de evlendiği oyuncu Esra Bilgiç'le Haziran 2019'da boşandı.

Gökhan Töre, Medipol Başakşehir maçında forma şansı bulamamıştı.

(Sabah)

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