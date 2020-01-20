Gökhan Töre ve Ufuk Ceylan, Başakşehir yenilgisi sonrası Bebek'te görüntülendi
Ünlü futbolcu Gökhan Töre ile kaleci Ufuk Ceylan, takımları Yeni Malatyaspor'un önceki gün 4-1'lik mağlubiyetinin ardından İstanbul gecelerine aktı. Maç boyunca yedek kulübesinde oturup sahaya adım atmayan Töre ile Ceylan, Bebek'te kız arkadaşlarıyla görüntülendi.
Yeni Malatyaspor'da top koşturan Gökhan Töre, önceki gün takımının İstanbul'da Başakşehir'e yenildiği maç sonrası soluğu İstanbul gecelerinde aldı.
4-1 yenildikleri maçta yedek kulübesinde oturan Töre, sevgilisi ile Bebek'te görüntülendi. İkiliye, ünlü futbolcunun takım arkadaşı kaleci Ufuk Ceylan ile sevgilisi de eşlik etti.
KAMERALARI GÖRÜNCE MEKANA SIĞINDI
Milli futbolcu, Bebek'in ardından Maslak'taki ünlü bir mekana gitti. Sevgilisiyle el ele görüntülenen Töre, patlayan flaşlarla mekana kaçtı. Bu arada Gökhan Töre, 2017'de evlendiği oyuncu Esra Bilgiç'le Haziran 2019'da boşandı.
Gökhan Töre, Medipol Başakşehir maçında forma şansı bulamamıştı.
(Sabah)
Haber Videosu: Gökhan Töre ve Ufuk Ceylan, Başakşehir yenilgisi sonrası Bebek'te görüntülendi
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Ağır bir yenilgi. . . Teselli şart tabi!!!Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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PEKİ BİZ NE OLMASINI BEKLİYORDUK !!! YOKSA İNZİVAYA MI ÇEKİLECEKLER DUCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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bazı futbolcular ne olduğu belli beğenmezseniz almayın araştırın misal sergen anlattıkları bayern istemiş bi araştırmışlar almamışlarCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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futbolu ve futbolculari neden sevmedigim bundan dolayidir. evine gidip ibadet edeceklerine disarilarda icki, uyusturucu , kari kiz eksik etmiyorlar. Turkiyenin ekonomisine daha buyuk katki vercek yollar var iken bunlara mi yedirecegim paralari?Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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paparaziler . futbolcuların nerede. eylendiklerini resmedip. yazacağınıza. önemli bi haberyazın . herkezin. hakkıdır eylenmek . ve. . kimse kişinin özel hayatına karışamaz ve kötüleyemez.Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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yas mı tutçak hayat devam ediyorCevap Yaz 27 1 Yayından Kaldır
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NAPSIN AĞLASIN MICevap Yaz 20 4 Yayından Kaldır
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NE YAPSIN YANİ YENİLDİLER DİYE İNTİHAR MI ETSİNCevap Yaz 16 5 Yayından Kaldır
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NAPSIN ADAMLAR , SEN ADAMLARA VURACAK TOP VERME ONLARDA BAŞKA ŞEYLERDE ARARLAR BÖYLE:)))Cevap Yaz 19 1 Yayından Kaldır
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Maçta atamadıkları golleri onlara atacaklarCevap Yaz 13 1 Yayından Kaldır