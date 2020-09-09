Gökhan Töre'nin menajeri, transfer görüşmesi için Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi Beşiktaş'ın transfer etmesi beklenen Gökhan Töre'nin menajeri, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi. Yeni Malatyaspor ile yollarını ayıran Gökhan Töre'yle siyah-beyazlıların kısa bir süre içerisinde imza attırması bekleniyor.

Beşiktaş'a dönmek adına 400 bin Euro ödeyip Yeni Malatyaspor'la sözleşmesini fesheden Gökhan Töre, eski takımına dönmek için sabırsızlanıyor. Salı günü 28 yaşındaki kanat oyuncusu, siyah-beyazlı yöneticiler ve Sergen Yalçın'la bir görüşme gerçekleştirdi. Beşiktaş'ın, Töre'ye net maaşı düşük olan maç başı ücretli sözleşme sunduğu öğrenildi. KISA SÜRE İÇERİSİNDE AÇIKLAMA BEKLENİYOR Bugün ise öğle saatlerinde Gökhan Töre'nin menajeri, Nevzat Demir Tesisleri'nde Beşiktaşlı yöneticilerle buluştu. Son detayların görüşülmesinin ardından Gökhan Töre transferinin kısa bir süre içerisinde açıklanması bekleniyor.