Gökhan Töre'nin istatistiği gündeme oturdu! Taraftarlar sinirden çılgına döndü - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gökhan Töre'nin istatistiği gündeme oturdu! Taraftarlar sinirden çılgına döndü

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Beşiktaş'ta Altay maçına ilk 11'de başlayan Gökhan Töre, siyah-beyazlı taraftarlara saç baş yoldurdu. Taraftarlar, yüzde 33 isabetli pas ortalamasıyla oynayan futbolcuya sosyal medyada tepki gösterdi.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Sakatlıklarla boğuşan Beşiktaş, 11 futbolcusundan yoksun çıktığı Altay maçında Pjanic'i de sakatlığa kurban verdi. Yıldız futbolcuların yokluğunda karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Gökhan Töre ise performansıyla sınıfta kaldı.

TARAFTAR, GÖKHAN TÖRE'YE ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Yüzde 33 isabetli pas ortalamasıyla oynayan Gökhan Töre'ye sosyal medyada tepki gösteren Beşiktaşlı taraftarlar, futbolcunun yerine altyapıdan bir oyuncuya şans verilse takımın daha iyi oynayacağı yönünde görüş belirtti.

Gökhan Töre'nin istatistiği gündeme oturdu! Taraftarlar sinirden çılgına döndü

Gökhan Töre'nin istatistiği gündeme oturdu! Taraftarlar sinirden çılgına döndü

Gökhan Töre'nin istatistiği gündeme oturdu! Taraftarlar sinirden çılgına döndü

Gökhan Töre'nin istatistiği gündeme oturdu! Taraftarlar sinirden çılgına döndü

Gökhan Töre'nin istatistiği gündeme oturdu! Taraftarlar sinirden çılgına döndü

Gökhan Töre'nin istatistiği gündeme oturdu! Taraftarlar sinirden çılgına döndü
Haberler.com - Spor Haberleri
Ali Gülhan
Haberler.com Haberler.com - Spor Haberleri
Beşiktaş'ın 'Avans' paylaşımı yeniden gündemde! Yapılan yorumlar siyah-beyazlı taraftarları kızdırdı

Beşiktaş'ın "Avans" paylaşımı yeniden gündemde! Yapılan yorumlar siyah-beyazlı taraftarları kızdırdı

 Kara Kartal ilk yenilgisini aldı! Beşiktaş, deplasmanda Altay'a 2-1 mağlup oldu

Kara Kartal ilk yenilgisini aldı! Beşiktaş, deplasmanda Altay'a 2-1 mağlup oldu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sezai Temelli Muharrem İnce Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Oğuzhan Koç Ebru Gündeş Gülben Ergen
Spor Balotelli Cüneyt Çakır Stefan Kuntz Abdullah Avcı Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Sergen Yalçın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Gökhan Töre'nin istatistiği gündeme oturdu! Taraftarlar sinirden çılgına döndü - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 23:08:47. #1.17#