Gökhan Gönül'ün yerine Antalya'nın 2000 doğumlu sağ beki Bünyamin geliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gökhan Gönül'ün yerine Antalya'nın 2000 doğumlu sağ beki Bünyamin geliyor

Haberler.com - Haberler | Spor

Sarı-Lacivertliler, 36 yaşına gelen sağ bek Göhkan Gönül ile yola devam etmeme kararı aldı. Gökhan'ın teknik ekibe geçmesi bekleniyor. Yerine ise Antalya'nın 2000 doğumlu sağ beki Bünyamin'in düşünüldüğü belirtildi. Bünyamin'i piyasaya sunan Fenerbahçe'nin eski hocası Ersun Yanal'ın bu transfere onay vermesi gerekiyor.

Fenerbahçe'de transfer çalışmalarına start verildi. Sarı-Lacivertliler, kadronun eksik bölgeleri için ihtiyaçları tespit etti. Gökhan Gönül'ün yapacağı ve teknik ekibe dahil olacağı konuşuluyor. Yerine ise taze bir kan alınacak. Antalyaspor'da bu sezon başarılı bir performans gösteren 20 yaşındaki sağ bek Bünyamin radara girdi.

BU SEZON 40 MAÇA ÇIKTI

Bünyamin, Ersun Yanal'ın çalıştırdığı Akdeniz ekibinde bu sezon 35'i lig, 5'i Türkiye Kupası olmak üzere 40 maça çıktı. Attığı iki golü de Süper Lig'de kaydetti, 3 de asist yaptı. Tamamlanan sezonun başında Nazım'ı da Antalya'dan getiren Fenerbahçe, Gökhan'ın yerini de bir Antalyalı futbolcuyla dolduracak.

Gökhan Gönül'ün yerine Antalya'nın 2000 doğumlu sağ beki Bünyamin geliyor
Hırsızlar, ünlü yorumcu Tümer Metin'in arabasının farlarını çaldı
Hırsızlar, ünlü yorumcu Tümer Metin'in arabasının farlarını çaldı
Yeni harcama limitleri sızdırıldı! Üç büyükler ve TFF arasında savaş çıkacak
Yeni harcama limitleri sızdırıldı! Üç büyükler ve TFF arasında savaş çıkacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Muharrem İnce Adnan Menderes Antony Blinken İbrahim Aydemir
Magazin Hadise Demet Evgar Burak Sergen Bülent Ersoy
Spor Gervinho Arda Turan Ozan Tufan Şenol Güneş Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gökhan Gönül'ün yerine Antalya'nın 2000 doğumlu sağ beki Bünyamin geliyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.5.2021 17:18:11. #1.16#

title