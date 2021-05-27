Gökhan Gönül'ün yerine Antalya'nın 2000 doğumlu sağ beki Bünyamin geliyor

Sarı-Lacivertliler, 36 yaşına gelen sağ bek Göhkan Gönül ile yola devam etmeme kararı aldı. Gökhan'ın teknik ekibe geçmesi bekleniyor. Yerine ise Antalya'nın 2000 doğumlu sağ beki Bünyamin'in düşünüldüğü belirtildi. Bünyamin'i piyasaya sunan Fenerbahçe'nin eski hocası Ersun Yanal'ın bu transfere onay vermesi gerekiyor.

Fenerbahçe'de transfer çalışmalarına start verildi. Sarı-Lacivertliler, kadronun eksik bölgeleri için ihtiyaçları tespit etti. Gökhan Gönül'ün yapacağı ve teknik ekibe dahil olacağı konuşuluyor. Yerine ise taze bir kan alınacak. Antalyaspor'da bu sezon başarılı bir performans gösteren 20 yaşındaki sağ bek Bünyamin radara girdi.

BU SEZON 40 MAÇA ÇIKTI

Bünyamin, Ersun Yanal'ın çalıştırdığı Akdeniz ekibinde bu sezon 35'i lig, 5'i Türkiye Kupası olmak üzere 40 maça çıktı. Attığı iki golü de Süper Lig'de kaydetti, 3 de asist yaptı. Tamamlanan sezonun başında Nazım'ı da Antalya'dan getiren Fenerbahçe, Gökhan'ın yerini de bir Antalyalı futbolcuyla dolduracak.