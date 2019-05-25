Gof: TGF Aslı Nemutlu Türkiye Gençler Şampiyonası
Türkiye Golf Federasyonu (TGF) Aslı Nemutlu Türkiye Gençler Şampiyonası, Samsun'da başladı.
Türkiye Golf Federasyonu (TGF) Aslı Nemutlu Türkiye Gençler Şampiyonası, Samsun'da başladı.
TGF'nin 2019 faaliyet takviminde yer alan ve bu yıl 8'incisi düzenlenen Aslı Nemutlu Türkiye Gençler Şampiyonası, Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübü sahasında start aldı.
Şampiyonaya İstanbul Gençler Golf Akademisi, National BGK, Kemer Golf Kulübü, Sueno Golf Kulübü, İstanbul Golf Kulübü, Klassis Golf Kulübü, National AGGA, Bodrum Golf Kulübü, Serik BGA, Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübü, İzmir Golf Kulübü, Cornelia Golf Kulübü ve Ankara Golf Kulübü'nden 18 yaş altı 60 sporcu katılıyor.
Turnuva, yarın sona erecek.
Kaynak: AA
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