Gods Will Fall sistem gereksinimleri

Epic Games'in Gods Will Fall'ı ücretsiz olarak vermesinin ardından Gods Will Fall'ın sistem gereksinimleri merak konusu haline geldi. Peki Gods Will Fall'ın sistem gereksinimleri neler? Gods Will Fall kaç GB? İşte detaylar…

Tanrıların insanlık üzerindeki eziyetli yönetimi binlerce yıldır devam ediyor. Zulüm ve ıstırap üzerine eğilmiş, her erkek, kadın ve çocuktan adanan bir bağlılık yemini ile kör tapınma ile hizmet edilmesini talep etmektedirler. Tanrıların iradesine boyun eğmeyenlere; yavaş ve acımasız bir ölüm bekliyor.

Gods Will Fall Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 x64

İşlemci: Intel Core i5 or AMD equivalent

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 460 or AMD equivalent

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 7 GB kullanılabilir alan

Gods Will Fall Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 x64

İşlemci: Intel Core i5 or AMD equivalent

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 660 or AMD Radeon HD 7950

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 7 GB kullanılabilir alan

Gods Will Fall Kaç GB?

Gods Will Fall'ı oynayabilmeniz için 7 GB kullanılabilir alan gerekmektedir.

