Gods Will Fall sistem gereksinimleri
Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Clever Beans'ın geliştirdiği aksiyon hack and slash oyunu Gods Will Fall'un sistem gereksinimleri neler? Gods Will Fall kaç GB? Detayları haberimizde…
Epic Games'in Gods Will Fall'ı ücretsiz olarak vermesinin ardından Gods Will Fall'ın sistem gereksinimleri merak konusu haline geldi. Peki Gods Will Fall'ın sistem gereksinimleri neler? Gods Will Fall kaç GB? İşte detaylar…
Tanrıların insanlık üzerindeki eziyetli yönetimi binlerce yıldır devam ediyor. Zulüm ve ıstırap üzerine eğilmiş, her erkek, kadın ve çocuktan adanan bir bağlılık yemini ile kör tapınma ile hizmet edilmesini talep etmektedirler. Tanrıların iradesine boyun eğmeyenlere; yavaş ve acımasız bir ölüm bekliyor.
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- İşletim Sistemi: Windows 10 x64
- İşlemci: Intel Core i5 or AMD equivalent
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GTX 460 or AMD equivalent
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 7 GB kullanılabilir alan
- İşletim Sistemi: Windows 10 x64
- İşlemci: Intel Core i5 or AMD equivalent
- Ekran Kartı: NVIDIA GTX 660 or AMD Radeon HD 7950
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 7 GB kullanılabilir alan
Gods Will Fall'ı oynayabilmeniz için 7 GB kullanılabilir alan gerekmektedir.
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