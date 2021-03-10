GMG Kastamonuspor-Serik Belediyespor: 1-1
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GMG Kastamonuspor-Serik Belediyespor: 1-1

10.03.2021 16:58 | Son Güncelleme: 10.03.2021 17:03
GMG Kastamonuspor-Serik Belediyespor: 1-1

STAT: GaziHAKEMLER: Alparslan Şen (xx), Ünal Doğru (xx), Erdal Yılmaz (xx)GMG KASTAMONUSPOR: Atakan (xx), Recep (xx), Oğuzhan (x) (Dk.57 Canpolat x), Metin Can (x), Birkan (xx) (Dk.79 Mert x), Ömer Faruk (xx), Faruk (x), Aydeniz (x), Hakkı Can (x) (Dk.

STAT: Gazi

HAKEMLER: Alparslan Şen (xx), Ünal Doğru (xx), Erdal Yılmaz (xx)GMG KASTAMONUSPOR: Atakan (xx), Recep (xx), Oğuzhan (x) (Dk.57 Canpolat x), Metin Can (x), Birkan (xx) (Dk.79 Mert x), Ömer Faruk (xx), Faruk (x), Aydeniz (x), Hakkı Can (x) (Dk.67 Hazar x), Özgür (x), Hakan (x) SERİK BELEDİYESPOR: Atakan (xx), Murat Gürbüzerol (xx),  İbrahim (xx), Ahmet Bahçıvan (xx) (Dk.86 Raif), Tufan (x) (Dk.62 Ahmet Atik x),Onur (xx), Abdulsamet (xx), Murat Erdemir (xx) (Dk.86 Ergün), Cenk (xx), Mert (x) (Dk.62 Mikail x) Emre (xx)GOLLER: Dk. 50 Birkan (GMG Kastamonuspor) Dk. 31 Murat Gürbüzerol (Serik Belediyespor)SARI KARTLAR: Hakan, Metin Can, Mert (GMG Kastamonuspor), Tufan, Atakan  (Serik Belediyespor) KIRMIZI KARTLAR: Dk. 30 Hakan (GMG Kastamonuspor)Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup karşılaşmasında GMG Kastamonuspor, kendi sahasında Serik Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.31'inci dakikada Serik Belediyespor'un kullandığı kornerde GMG Kastamonuspor'dan Hakan elle müdahalede bulununca hakem penaltı noktasını gösterdi. Hakan ikinci sarı karttan kırmızı kartla cezalandırıldı. Penaltı vuruşunu kullanan Murat Gürbüzerol, topu ağlarla buluşturdu.0-1 50'nci dakikada GMG Kastamonupsor, Serik Belediyespor yarı alanın tam ortasında serbest vuruş kazandı. Arka direğe indirilen topta Hakkı Can penaltı noktasına indirdi, yaşanan karambolde Birkan şutunu çıkardı, üst direğe çarpan top ağlarla buluştu 1-1 

Karşılaşma 1-1 sona erdi.


GMG Kastamonuspor-Serik Belediyespor: 1-1
GMG Kastamonuspor-Serik Belediyespor: 1-1
GMG Kastamonuspor-Serik Belediyespor: 1-1

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan YILMAZ

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