GMG Kastamonuspor-Elazığspor: 2-0
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GMG Kastamonuspor-Elazığspor: 2-0

24.02.2021 16:21 | Son Güncelleme: 24.02.2021 16:50
GMG Kastamonuspor-Elazığspor: 2-0

STAT: GaziHAKEMLER: Yalçın Taşkınfurat (xx), Sinan Bilen (xx), Mücahid Adem Çelebi (xx)GMG KASTAMONUSPOR: Atakan (xx), Recep (xxx), Oğuzhan (x) (Dk. 90+4 Can), Metin Can (xx), Birkan (xx) (Dk.

STAT: Gazi

HAKEMLER: Yalçın Taşkınfurat  (xx), Sinan Bilen (xx), Mücahid Adem Çelebi (xx)GMG KASTAMONUSPOR: Atakan (xx), Recep (xxx), Oğuzhan (x) (Dk. 90+4 Can), Metin Can (xx), Birkan (xx) (Dk. 90+3 Merti), Ömer Faruk (xx), Faruk (xx), Aydeniz (xx), Hakkı Can (xx), Özgür (xx), Hakan (xx)ELAZIĞSPOR: Ömer Faruk (x), Cihan (x), Kadir Bekmezci (xx) Ali (xx), Cengizhan (x) (Dk. 53 Fırat x), Hebat (xx), Kadir Taşoğlu (x), Yiğitcan (x), İzzet (xx), Eren (x), Yusuf (x)GOLLER: Dk.50 Yiğitcan (k.k.), Dk. 69 Recep (GMG Kastamonuspor)SARI KARTLAR: Oğuzhan (GMG Kastamonuspor) - İzzet, Yiğitcan, Ömer Faruk (Elazığspor) Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup karşılaşmasında GMG Kastamonuspor, kendi sahasında konuk ettiği Elazığspor'u 2-0 mağlup etti.50'nci dakikada GMG Kastamonuspor'da sağ kanatta topla buluşan Oğuzhan'ın ortasında Yiğit Can'ın ters şutunda topu kendi ağlarına gönderdi: 1-0 .69'ncu dakikada GMG Kastamonuspor'da sağ kanatta topla bulaşan Hakan'ın içeri açtığı ortayı, Birkan kafayla arkasındaki Recep'e indirdi. Recep'in şutunda top ağlarla buluştu:  2-0.Karşılaşma 2-0 GMG Kastamonuspor üstünlüğüyle sona erdi. 

GMG Kastamonuspor-Elazığspor: 2-0
GMG Kastamonuspor-Elazığspor: 2-0

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan YILMAZ

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