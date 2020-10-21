Global Ports Holding kimin, ne zaman kuruldu? Global Ports Holding satıldı mı?

lobal Yatırım Holding iştiraki Global Ports Holding (GPH) sahibi kim? GPH satıldı mı, kime satıldı? Akdeniz, Karayipler, Atlantik ve Asya-Pasifik bölgelerinde oluşturduğu liman ağı sayesinde başarılşı bir liman işletmeciliği yürüten şirkettir. Global Ports Holding hakkında detaylar...

Global Ports Holding (GPH), Türkiye ve Karadağ'da kapsamlı ticaret limanı operasyonlarına da sahiptir. Dünyanın önde gelen kruvaziyer limanı markası olarak bilinen GPH, 13 ülkede ve 4 kıtada ikisi ticari olmak üzere 21 liman işletiyor. Global Ports Holding kimin?

GLOBAL PORTS HOLDİNG KİMİN?

Global Yatırım Holding iştiraki Global Ports Holding GPH, 2004'de kruvaziyer ve ticari limanlardan oluşan geniş portföyü ile uluslararası liman işletmecisi olarak kuruldu. Şirketin kurucu ortağı ve yönetim kurulu başkanı da Mehmet Kutman'dır.

GLOBAL PORTS HOLDİNG HAKKINDA

Bağımsız kruvaziyer limanı işletmecisi olan grup, kruvaziyer limanlarına, feribotlara, yatlara ve mega-yatlara hizmet veren entegre kruvaziyer limanları ağı ile dünyanın önde gelen markaları arasındadır. GPH 13 ülkede ve 4 kıtada ikisi ticari olmak üzere 21 liman işletmekte ve liman ağını genişletmeye devam etmektedir. GPH yıllık yaklaşık 14 milyon yolcuya hizmet vermektedir, Akdeniz pazarının %24'üne hizmet sağlayarak pazarda öncü posizyondadır ayrıca Karayipler ve Asya'da sağlam adımlar atmaktadır. GPH ayrıca 2 stratejik konumlu ticari limanı işletmektedir. Port Akdeniz – Antalya Türkiye'nin güney kıyılarında önde gelen konteyner ithalatını sürdürmektedir. Grup Balkanlarda intermodal trafiğin önemli parçası olan Port of Adria - Karabağ'da çoğunluk mülkiyetine sahiptir.

Şirketin %62,5 hissesi Global Yatırım Holding'in %100 bağlı ortaklığı olan Global Ports Holding B.V. sahipliğindedir. Diğer taraftan, Global Yatırım Holding'de %31,25 paya sahip Centricus Partners LP GPH'in ihraç edilmiş sermayesinde %2,3 pay sahibidir. Geri kalan %35,2 Londra Borsası'nda (LSE) işlem görmektedir.

GLOBAL PORTS HOLDİNG SATILDI MI?

Global Yatırım Holding iştiraki Global Ports Holding (GPH), portföyünde bulunan Antalya'daki ticari limanı Port Akdeniz'in devri için Katar merkezli ticari liman işletmecisi QTerminals ile hisse satım sözleşmesi imzaladı.