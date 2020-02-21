Glasgow Ranges, Ianis Hagi'nin 2 gol attığı maçta Braga'yı 3-2 yendi

21.02.2020 08:40 | Son Güncelleme: 21.02.2020 08:40

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında İskoç ekibi Glasgow Rangers ile Portekiz temsilcisi Braga karşılaştı. Glasgow Rangers, sahasında 59. dakikada 2-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 3-2 kazandı.

HAGI DAMGA VURDU

Steven Gerrard'ın çalıştırdığı İskoç ekibinin bu geri dönüşünde Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi başroldeydi.

Ianis Hagi; 67 ve 82'de attığı gollerle maça damga vurdu. Glasgow Rangers'ın diğer golünü 75'te Joe Aribo kaydetti. Braga'nın gollerini ise 11'de Fransergio ve 59'da Abel Ruiz attı. Rövanş maçı 26 Şubat'ta Portekiz'de oynanacak.

GECENİN TOPLU SONUÇLARI ŞÖYLE;

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Benfica (Portekiz): 2-1

Eintracht Frankfurt (Almanya) - Salzburg (Avusturya): 4-1

Ludogorets (Bulgaristan) - Inter (İtalya): 0-2

Club Brugge (Belçika) - Manchester United (İngiltere): 1-1

Cluj (Romanya) - Sevilla (İspanya): 1-1

Kopenhag (Danimarka) - Celtic (İskoçya): 1-1

Getafe (İspanya) - Ajax (Hollanda): 2-0

Sporting (Portekiz) - Medipol Başakşehir: 3-1

Glasgow Rangers (İskoçya) - Braga (Portekiz): 3-2

Roma (İtalya) - Gent (Belçika): 1-0

Wolfsburg (Almanya) - Malmö (İsveç): 2-1

AZ Alkmaar (Hollanda) - LASK (Avusturya): 1-1

Olimpiakos (Yunanistan) - Arsenal (İngiltere): 0-1

APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Basel (İsviçre): 0-3

Bayer Leverkusen (Almanya) - Porto (Portekiz): 2-1

Wolverhampton (İngiltere) - Espanyol (İspanya): 4-0