Glasgow Rangers-Galatasaray maçı şifresiz yayınlanacak
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Glasgow Rangers-Galatasaray maçı şifresiz yayınlanacak

29.09.2020 20:36 | Son Güncelleme: 29.09.2020 20:59

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, UEFA Avrupa Ligi play off turunda oynanacak Rangers-Galatasaray maçının Teve 2 kanalından şifresiz yayınlanacağı müjdesini verdi.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play off turundaki Glasgow Rangers maçı Teve 2 kanalından şifresiz olarak yayınlanacak.

Konuyla ilgili twitter hesabından açıklama yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, "Futbolseverlerin yoğun talebi sonrası çalışma arkadaşlarımız gerekli görüşmeleri gerçekleştirdi. UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın 1 Ekim'de Rangers ile oynayacağı karşılaşma Teve 2'de yayınlanacak. Başarılar Galatasaray" ifadelerini kullandı.

Glasgow Rangers-Galatasaray maçı şifresiz yayınlanacak

G.SARAY'DAN BAKAN KASAPOĞLU'NA TEŞEKKÜR

Sosyal medyadaki paylaşımın ardından Galatasaray da resmi twitter hesabı üzerinden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun twitini paylaşarak teşekkür etti.

Glasgow Rangers-Galatasaray maçı şifresiz yayınlanacak

ZORLU MÜCADELE 1 EKİM'DE

Glasgow Rangers ile Galatasaray arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi play off maçı 1 Ekim perşembe günü saat 21.45'te başlayacak.

Glasgow Rangers-Galatasaray maçı şifresiz yayınlanacak
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