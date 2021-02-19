Glasgow Rangers, deplasmanda Antwerp'i 4-3 mağlup etmeyi başardı
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Glasgow Rangers, deplasmanda Antwerp'i 4-3 mağlup etmeyi başardı

19.02.2021 09:35 | Son Güncelleme: 19.02.2021 10:17
Glasgow Rangers, deplasmanda Antwerp'i 4-3 mağlup etmeyi başardı

Steven Gerrard yönetiminde müthiş bir sezon geçiren Glasgow Rangers, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Royal Antwerp'i 4-3 yenmeyi başardı. Rangers böylece bu sezon İskoçya Premier Ligi ve Avrupa'da yenilmezlik serisini sürdürdü.

Glasgow Rangers, bu sezon İskoçya Premier Ligi'nde yakaladığı başarıyı UEFA Avrupa Ligi'nde de sürdürdü. Play-off turu aşamasında Galatasaray'ı da eleyen Steven Gerrard yönetimindeki Glasgow Rangers, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Royal Antwerp'i deplasmanda 4-3 yenmeyi başardı.

SERİYİ 39 MAÇA ÇIKARDILAR

Tur için avantajı eline geçiren Rangers böylece bu sezon İskoçya Premier Ligi ve Avrupa'da 39 maçlık yenilmezlik serisini sürdürdü.

Maçta iki kez geriye düşen Glasgow Rangers, Barisic'in iki penaltı golü ile birlikte Aribo ve Ryan Kent'in golleri sonucu sahadan galip ayrıldı.

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