Gizem Sezer yeniden Bellona Kayseri'de
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Gizem Sezer yeniden Bellona Kayseri'de

Gizem Sezer yeniden Bellona Kayseri'de
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bellona Kayseri Basketbol eski oyuncusu Gizem Sezer ile anlaştı.

Bellona Kayseri Basketbol eski oyuncusu Gizem Sezer ile anlaştı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbolda 2021-2022 sezonu öncesi transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar hem yerli hem de yabancı oyuncu arayışlarını sürdürüyor. Yeni sezona güçlü ve iddialı bir kadro kurarak girmek isteyen Sarı-Kırmızılılar daha önce Melike Tuğba Oral, Derin Yayla ve Helin Boybeyi'ni renklerine bağladı. 2016-2019 sezonlarında Bellona Kayseri Basketbol forması giyen Gizem Sezer yeniden Sarı-Kırmızılı forma ile mücadele edecek. 27 yaşındaki pivot oyuncusu, İstanbul Üniversitesi Basketbol Kulübü, Yakın Doğu Üniversitesi, Bellona Kayseri Basketbol ve Elazığ İl Özel İdare Basketbol formaları giydi.

Geçen sezon Elazığ İl Özel İdare Basketbol forması giyen Gizem Sezer 7 maçta forma giydi ve 12 sayı kaydetti.

(Yüksel Yıkılmaz/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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