Gizem Elmaağaçlı milli takımın madalya umudu olacak

Okçuluk Avrupa Grand Prix'si 2. Ayak yarışmaları yarın Antalya'da başlayacak.

Okçuluk Avrupa Grand Prix'si 2. Ayak yarışmaları yarın Antalya'da başlayacak. Türkiye Okçuluk Milli Takımı bu yarışlara Antrenör Emre Özdemir'in nezaretinde 7 sporcu ile katılacak. Milli takımda yer alan Kayserili sporcu Gizem Elmaağaçlı, milli takımın madalya umutları arasında yer alıyor.

Milli takım bu önemli organizasyona Gelibolu'da kamp yaparak hazırlandı. Haftanın 6 günü 11 saat çalışma yaparak hazırlanan milli takım bu önemli organizasyondan önemli dereceler bekliyor. Milli takımda Spor A.Ş. Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Gizem Elmaağaçlı'da bulunuyor.

Yarışma öncesi kulüpten yapılan açıklamada, "7-11 Nisan 2021 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek Uluslararası Avrupa Grand Prix 2. Ayak yarışmasında yarışacak olan Türk Milli Takımımıza ve Spor A.Ş. Gençlik ve Spor Kulübümüzü temsil eden sporcumuz Gizem Elmaağaçlı'ya başarılar dileriz" İfadelerine yer verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı