Gizem Çetinkaya, Kayseri Gençlerbirliği'nde
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gizem Çetinkaya, Kayseri Gençlerbirliği'nde

Gizem Çetinkaya, Kayseri Gençlerbirliği'nde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kayseri Gençlerbirliği Bayan Futbol takımı dış transferde Anadolu Yıldızlarından forvet Gizem Çetinkaya'yı transfer etti.

Kayseri Gençlerbirliği Bayan Futbol takımı dış transferde Anadolu Yıldızlarından forvet Gizem Çetinkaya'yı transfer etti.

Kadınlar 1.Liginde mücadele edecek olan Kayseri Gençlerbirliği yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başladı. Kadrosuna yapacağı takviyeler ile güçlendirmeyi hedefleyen Kırmızı-Siyahlılar son olarak Anadolu Yıldızları forması giyen 2003 doğumlu golcü oyuncu Gizem Çetinkaya'yı renklerine bağladı. Gizem, yeni sezonda Kırmızı-Siyahlı formayı giyecek.

2019 yılında futbola Anadolu Yıldızlarında başlayan genç oyuncu Gizem Çetinkaya kısa zamanda büyük bir başarıya imza attı. Çetinkaya, Anadolu Yıldızları forması altında çıktığı 20 maçta 16 gol kaydetti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Muharrem İnce Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Bergen Şeyma Subaşı Demet Özdemir Seren Serengil
Spor Enes Ünal Abdullah Avcı Sergen Yalçın Servet Yardımcı Mahmut Tekdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gizem Çetinkaya, Kayseri Gençlerbirliği'nde - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.06.2021 10:25:41. #1.13#

title