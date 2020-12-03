Girişimcilik fikrine 200 bin TL hibe ve şirket kurma desteği
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Girişimcilik fikrine 200 bin TL hibe ve şirket kurma desteği

03.12.2020 16:20 | Son Güncelleme: 03.12.2020 16:25
Girişimcilik fikrine 200 bin TL hibe ve şirket kurma desteği

Üniversite sanayi işbirliğini etkin bir şekilde yürüterek girişimcilik alanında hayata geçirdiği çalışmalarla bölgesel kalkınmaya ve ekonomik büyümeye katkı sağlayan Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), teknolojik ve yenilikçi iş fikirleri için önemli bir projeye daha imza atıyor.

Üniversite sanayi işbirliğini etkin bir şekilde yürüterek girişimcilik alanında hayata geçirdiği çalışmalarla bölgesel kalkınmaya ve ekonomik büyümeye katkı sağlayan Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), teknolojik ve yenilikçi iş fikirleri için önemli bir projeye daha imza atıyor.

TÜBİTAK tarafından uygulanan "1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı-BiGG" kapsamında resmi uygulayıcı kuruluş olan HKÜ işbirliği ile yürütülen, GaziantepBigg Programının 1'nci aşaması başlıyor. Teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için başlatılan TÜBİTAK BiGG (Bireysel Genç Girişim) ile girişimcilerin fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetleri destekleniyor.

Gaziantep BİGG ile aklın yolu B1GG

İş planı hazırlama, iş modeli oluşturma, fikri sınai mülkiyet hakları, şirket kurma, iş hukuku vb. eğitimler ile mentörlük faaliyetlerinin yer aldığı TÜBİTAK tarafından desteklenen Gaziantep Teknopark ve HKÜ işbirliğinde yürütülen Gaziantep BiGG Programı ile uygun başvuru sahiplerine ilk etapta 200 bin TL hibe desteği verilecek. Akıllı Ulaşım, Enerji ve Temiz Teknolojiler, Akıllı Üretim Sistemleri (Sanayide Dijital Dönüşüm), İletişim ve Sayısal Dönüşüm, Sağlık ve İyi Yaşam, Sürdürülebilir Tarım ve Beslenme alanlarında teknolojik iş fikri fikirleri olan girişimciler, 15 Aralık 2020 tarihine kadar www.gaziantepbigg.com adresinden başvuru yapabilecek.

"Hedefimiz, girişimci ve yenilikçi bireyleri istihdama katmak"

HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, Kalyoncu İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi (KALİTTO) ve Kalyon Garaj Prototipleme ve Girişimcilik Merkezi başta olmak üzere HKÜ'nün tüm unsurları ile genç girişimcilere destek olduğunu belirterek: "Girişimcilik kültürünü ön plana çıkaran teknoloji odaklı girişimlerin hayata geçirilmesi için tüm olanaklarımızı seferber ediyoruz. Bu bağlamda girişimci öğrencilerimizin projelerine destek olarak şirket kurmalarına olanak sağlıyoruz. Hedefimiz, girişimci ve yenilikçi bireyler yetiştirerek onların istihdamına katkı sunmaktır" dedi. - GAZİANTEP

Girişimcilik fikrine 200 bin TL hibe ve şirket kurma desteği
Girişimcilik fikrine 200 bin TL hibe ve şirket kurma desteği
Girişimcilik fikrine 200 bin TL hibe ve şirket kurma desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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