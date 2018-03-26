Girişimciler, G3 Forum'da Buluştu

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Türkiye'de cari açığın kapanmasının yolunun girişimcilikten, yerli ve milli ürüne olan ilgiden geçtiğini düşünüyorum." dedi.

Girişimcilik Zirvesi G3 Forum'un 10'uncusu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinde gerçekleştirildi.

Forumun 3. oturumunun açılışında konuşan Baran, girişimciliğin Türkiye'nin en önemli sorunlarından birisi olduğunu belirterek, "Girişimciliği özetlemem gerekirse öncelikle hayal kurmak sonra bunu gerçeğe dönüştürmek, biraz risk, biraz da cesaret, sonra da bunları harekete geçirmek." diye konuştu.

Baran, Türkiye'nin ticarete çok ihtiyacı olduğuna işaret ederek, dünya siyasetinde söz sahibi olabilmek için güçlü olmak, güçlü olabilmek için de ticaret yapmak gerektiğini anlattı.

Yerli ve milli ürünlerin kullanımında duyarlı olunması gerektiğine dikkati çeken Baran, Türkiye'de satılan ürünlerin yurt dışından alınmamasının ticarete fayda sağladığının altını çizdi. Baran, Türkiye'de cari açığın kapanmasının yolunun girişimcilikten, yerli ve milli ürüne olan ilgiden geçtiğini düşündüğünü söyledi.

Diğer konuşmalar

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Faik Yavuz da gençlerin ve kadınların teknolojiyi çok iyi kullandıklarını ve bu konuda şanslı olduklarını belirterek, Türk milletinde girişimcilik ruhu bulunduğunu dile getirdi.

Yavuz, girişimcilere her türlü desteği vermeye hazır olduklarının altını çizerek, "Gençlerimize bütün olanakları sağlamaya çalışıyoruz. Bundan istifade etmek, o hayali kurmak, cesaretlenip girişimci olmak bundan sonra sizin elinizde." değerlendirmesinde bulundu.

TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ali Sabancı da melek yatırımcı olduğunu belirterek, bugüne kadar yaklaşık 10 yatırımı olduğunu aktardı.

Sabancı, yatırım yapma konusunda gençlere tavsiyelerde bulunarak, "Ben de bunları iyilik olsun diye değil, para kazanmak için yapıyorum. Değer yarattığın zaman para kazanıyorsun." ifadesini kullandı.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Adem Şahin de üniversitede uygulanan eğitimin öğrencileri girişimci olma konusunda teşvik etmek üzere geliştirildiğini belirterek, "Girişimcilik bir hayalse bizim görevimiz onların da bir hikaye yazmasına yardımcı olmaktır." dedi.

Etkinlik kapsamında girişimci adayları ve tecrübeli girişimciler yuvarlak masa toplantılarında bir araya gelerek fikir alışverişinde de bulundu.