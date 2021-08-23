Giresunspor, Trabzonspor mesaisine başladı
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Giresunspor, Trabzonspor mesaisine başladı

Giresunspor, Trabzonspor mesaisine başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Giresunspor, Süper Lig'in 3'üncü haftasında Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Giresunspor, Süper Lig'in 3'üncü haftasında Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 3'üncü haftasında Trabzonspor'u evinde konuk edecek olan Giresunspor, bugün yaptığı antrenman ile mücadelenin hazırlıklarına takım halinde başladı. Teknik Direktör Hakan Keleş yönetiminde saat 18.00'de kulüp tesislerinde başlayan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık şekilde sürdü. Bir buçuk saat süren antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmaları, ardından da çift kale maç ile devam etti.

Süper Lig'in ilk 2 haftasında sahadan mağlup ayrılan yeşil beyazlılar, Trabzonspor karşısında puan ya da puanlar alabilmek için antrenmanlarını yoğun bir şekilde sürdürecek. GZT Giresunspor ile Trabzonspor, 29 Ağustos 2021 Pazar günü saat 21.45'de Çotanak Spor Kompleksinde karşı karşıya gelecek.

(Rıdvan Öztürk/İHA)

Giresunspor, Trabzonspor mesaisine başladı
Giresunspor, Trabzonspor mesaisine başladı
Giresunspor, Trabzonspor mesaisine başladı
Giresunspor, Trabzonspor mesaisine başladı
Giresunspor, Trabzonspor mesaisine başladı
Giresunspor, Trabzonspor mesaisine başladı
Giresunspor, Trabzonspor mesaisine başladı
Giresunspor, Trabzonspor mesaisine başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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