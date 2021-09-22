Giresunspor Teknik Direktörü Keleş: Fenerbahçe maçında gülen taraf olmak istiyoruz

GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, yarın deplasmanda oynanacak Fenerbahçe maçında, gülen taraf olmak istediklerini söyledi.

Süper Lig'in 6'ncı haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor ile 1-1 bereabere kalarak sezonun ilk puanını alan GZT Giresunspor, 7'nci haftasında Fenerbahçe ile oynanacak mücdelenin hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Hakan Keleş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yeşil-beyazlı ekipte, yarın oynanacak mücade öncesinde tek eksik bulunuyor. Giresunspor'un Malili orta sahası Hamidou Traore, Fenerbahçe mücadelesinde forma giyemeyecek. Öte yandan GZT Giresunspor'un maç programı da belli oldu. Yeşil beyazlı kafile, karşılaşma için bugün İstanbul'a gelecek. Yarın Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe'nin konuğu olacak Giresunspor, Cuma günü ise Giresun'a geri dönecek.