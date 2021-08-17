Giresunspor maçında Kerem Aktürkoğlu'nu yumruklayan Marcao'ya tepki yağıyor: Evine dön
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Giresunspor maçında Kerem Aktürkoğlu'nu yumruklayan Marcao'ya tepki yağıyor: Evine dön

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Süper Lig'in açılış maçının son haftasında Galatasaray, deplasmanda Giresunspor'u 2-0 mağlup etti. Mücadeleye Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'na saha içinde attığı yumruk damga vurdu. Yaşanan olaylar sonrası kırmızı kartla oyun dışında kalan Brezilyalı savunmacıya sarı-kırmızılı taraftarlardan tepki yağdı.

Galatasaray, yeni sezonun ilk maçında Giresunspor'u 2-0 mağlup etti. Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı skandal hareket ise maçın önüne geçti. Sarı-kırmızılı taraftarlardan Brezilyalı savunmacıya tepki yağdı.

TEPKİ PAYLAŞIMLARI 100 BİNİ GEÇTİ

Kerem Aktürkoğlu'na saldırarak sahanın ortasında önce kafa ardından yumruk atan Marcao, VAR kararıyla kırmızı kartla oyundan atıldı. Yaşanan olayların ardında 22 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu'nu Fatih Terim oyundan çıkardı. Marcao'nun genç yıldıza yaptıkları sarı-kırmızılı taraftarları da sinirden çıldırttı. Brezilyalı savunmacı için "Evine dön" mesajları yayınlanırken 100 binden fazla tepki paylaşımı yapıldı.

Giresunspor maçında Kerem Aktürkoğlu'nu yumruklayan Marcao'ya tepki yapıyor: Evine dön
Giresunspor maçında Kerem Aktürkoğlu'nu yumruklayan Marcao'ya tepki yapıyor: Evine dön
Giresunspor maçında Kerem Aktürkoğlu'nu yumruklayan Marcao'ya tepki yapıyor: Evine dön
Giresunspor maçında Kerem Aktürkoğlu'nu yumruklayan Marcao'ya tepki yağıyor: Evine dön
Giresunspor maçında Kerem Aktürkoğlu'nu yumruklayan Marcao'ya tepki yağıyor: Evine dön
Giresunspor maçında Kerem Aktürkoğlu'nu yumruklayan Marcao'ya tepki yağıyor: Evine dön
Giresunspor maçında Kerem Aktürkoğlu'nu yumruklayan Marcao'ya tepki yağıyor: Evine dön
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Giresunspor maçında Kerem Aktürkoğlu'nu yumruklayan Marcao'ya tepki yağıyor: Evine dön
Ali Gülhan
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Haber Yorumları (1)
NAZIM : Suresiz kadro dısı bırakılır. Iyi bir ceza kesilir. Sonra iki fotograf verilir. Bu arada takım bulunursa yollanır ki belkide bu yuzden yapmistir.Olay biter..
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Giresunspor maçında Kerem Aktürkoğlu'nu yumruklayan Marcao'ya tepki yağıyor: Evine dön - Haberler Spor
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