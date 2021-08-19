Giresunspor, Joseph William Champness'i kadrosuna kattı! 24 yaşındaki futbolcunun şarkısını milyonlar dinliyor

GZT Giresunspor, Yeni Zelandalı futbolcu Champness'i kadrosuna kattığını açıkladı. Avustralya ligi takımlarından Newcastle United Jets'ten transfer edilen futbolcu aynı zamanda müzikle de ilgileniyor. 24 yaşındaki futbolcunun rap parçası "My Plan" tüm platformlarda toplam 3.5 milyondan fazla dinlendi.

Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor, Yeni Zelandalı futbolcu Joseph William Champness'i transfer etti. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Avustralya ligi takımlarından Newcastle United Jets kadrosunda yer alan 24 yaşındaki oyuncu ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

5 SİNGLE YAYINLADI

Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada, "Champness'e Giresunspor ailesine 'Hoş geldin' diyor, çotanak armalı forma ile başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz" ifadelerine yer verildi. 24 yaşındaki futbolcu aynı zamanda rap müzik yapıyor. Şu ana kadar 5 single yayınlayan futbolcunun "My Plan" adlı parçası tüm platformlarda 3.5 milyondan fazla dinlendi.