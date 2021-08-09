Giresunspor-Fenerbahçe maçına damga vuran anlar! Vitor Pereira kendisine akıl veren taraftara fena patladı
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Giresunspor-Fenerbahçe maçına damga vuran anlar! Vitor Pereira kendisine akıl veren taraftara fena patladı

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Fenerbahçe sezon öncesi çalışmaları kapsamındaki son hazırlık maçında Giresunspor'la karşılaştı. Mücadeleye Vitor Pereira'nın tribündeki bir taraftara gösterdiği tepki damga vurdu. Portekizli hoca, tribünden kendisine "4-4-2" diye bağıran taraftara "Kapa çeneni" diyerek sert bir şekilde azarladı. O anlar sosyal medyada kısa süre içinde viral oldu.

Fenerbahçe, Çotanak Stadyumu'nda Giresunspor'la karşı karşıya geldi. Sezonun başlamasına sayılı günler kala iki takım da son hazırlık maçına çıktı. Karşılaşmaya sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Vitor Pereira'nın taraftarla girdiği ikili diyalog damga vurdu.

SOSYAL MEDYADA BİNLERCE ETKİLEŞİM ALDI

Tribünden kendisine uzun süre boyunca "4-4-2" diye bağıran taraftarın haykırışına kayıtsız kalamayan Vitor Pereira, tribüne doğru doğru dönüp "Kapa çeneni" diyerek taraftarı azarladı. Bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı görüntü kısa süre içinde binlerce etkileşim aldı.

Giresunspor-Fenerbahçe maçına damga vuran anlar! Vitor Pereira kendisine akıl veren taraftara fena patladı
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Ali Gülhan
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Giresunspor-Fenerbahçe maçına damga vuran anlar! Vitor Pereira kendisine akıl veren taraftara fena patladı - Haberler Spor
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