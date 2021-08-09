Giresunspor-Fenerbahçe maçına damga vuran anlar! Vitor Pereira kendisine akıl veren taraftara fena patladı
Fenerbahçe sezon öncesi çalışmaları kapsamındaki son hazırlık maçında Giresunspor'la karşılaştı. Mücadeleye Vitor Pereira'nın tribündeki bir taraftara gösterdiği tepki damga vurdu. Portekizli hoca, tribünden kendisine "4-4-2" diye bağıran taraftara "Kapa çeneni" diyerek sert bir şekilde azarladı. O anlar sosyal medyada kısa süre içinde viral oldu.
Fenerbahçe, Çotanak Stadyumu'nda Giresunspor'la karşı karşıya geldi. Sezonun başlamasına sayılı günler kala iki takım da son hazırlık maçına çıktı. Karşılaşmaya sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Vitor Pereira'nın taraftarla girdiği ikili diyalog damga vurdu.
SOSYAL MEDYADA BİNLERCE ETKİLEŞİM ALDI
Tribünden kendisine uzun süre boyunca "4-4-2" diye bağıran taraftarın haykırışına kayıtsız kalamayan Vitor Pereira, tribüne doğru doğru dönüp "Kapa çeneni" diyerek taraftarı azarladı. Bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı görüntü kısa süre içinde binlerce etkileşim aldı.