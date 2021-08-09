Giresunspor-Fenerbahçe maçına damga vuran anlar! Vitor Pereira kendisine akıl veren taraftara fena patladı

Fenerbahçe sezon öncesi çalışmaları kapsamındaki son hazırlık maçında Giresunspor'la karşılaştı. Mücadeleye Vitor Pereira'nın tribündeki bir taraftara gösterdiği tepki damga vurdu. Portekizli hoca, tribünden kendisine "4-4-2" diye bağıran taraftara "Kapa çeneni" diyerek sert bir şekilde azarladı. O anlar sosyal medyada kısa süre içinde viral oldu.