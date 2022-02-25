GZT Giresunspor'da sportif direktör Fatih Kavlak ile yollar ayrıldı - Haberler
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GZT Giresunspor'da sportif direktör Fatih Kavlak ile yollar ayrıldı

Demirören Haber Ajansı, Hakan Kabahasanoğlu - Spor
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GZT Giresunspor'da sportif direktör Fatih Kavlak ile yollar ayrıldı

GZT Giresunspor'da sportif direktör Fatih Kavlak ile yolların ayrıldığını açıklandı.

FATİH, İSTANBUL (DHA) - GZT Giresunspor'da sportif direktör Fatih Kavlak ile yolların ayrıldığını açıklandı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'da sportif direktör Fatih Kavlak ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı. Geçtiğimiz sezon Atakaş Hatayspor'da görev yapan Kavlak, yeni sezon öncesinde yeşil-beyazlı ekipte görev almaya başlamıştı.Konuyla ilgili GZT Giresunspor'dan yapılan açıklamada, "Sezon başında kulübümüzde sportif direktör olarak göreve başlayan Sayın Fatih Kavlak ile bugün itibarıyla yollarımızı karşılıklı anlaşarak ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bugüne kadar kulübümüze yaptığı hizmetler ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.


Demirören Haber Ajansı / Hakan Kabahasanoğlu - Spor

Spor Toto Süper Lig, Giresunspor, Fatih, Spor, Haberler

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