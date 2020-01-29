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Giresunspor'da Hatay maçı öncesi Numan Çürüksu şoku

Giresunspor'un bu akşam yaptığı antrenmanda Numa Çürüksü sakatlandı.

29.01.2020 20:56 | Son Güncelleme: 29.01.2020 21:01
Giresunspor'da Hatay maçı öncesi Numan Çürüksu şoku

Giresunspor'un bu akşam yaptığı antrenmanda Numa Çürüksü sakatlandı. Tecrübeli oyuncunun 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.


TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da Hatayspor maçı hazırlıkları sürerken bugün yapılan idmanda şok yaşandı. Yeşil-beyazlı ekibin tecrübeli defans oyuncusu sakatlandı. Çürüksu'nun sakatlığına ilişkin Kulüp Doktoru Ozan Erbil Alicanoğlu yaptığı açıklamada, "Takım kaptanımız Numan Çürüksu bugün gerçekleştirilen antrenmanda sakatlık geçirmiş ve yapılan MR sonucuna göre 'sağ arka adalesinde grade II strain' tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisine başlanılmış olup 3-4 hafta içerisinde takımla birlikte çalışmalara başlaması beklenmektedir" dedi. - GİRESUN

Kaynak: İHA
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