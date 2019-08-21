Giresunspor'da ayrılık
TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un genç oyuncusu Ozan Can Kökçü, Azerbaycan Premier Ligi temsilcisi Sabah'a transfer oldu.
21.08.2019 23:02
TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un genç oyuncusu Ozan Can Kökçü, Azerbaycan Premier Ligi temsilcisi Sabah'a transfer oldu.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 21 yaşındaki Azerbaycanlı sol kanat oyuncusunun, ülkesinin takımlarından Sabah'la anlaştığı belirtildi.
Kulübe verdiği katkılardan dolayı teşekkür edilen oyuncuya, bundan sonraki kariyerinde başarılar dilendi.
Kaynak: AA