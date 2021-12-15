Giresunspor Başkanı Karaahmet'ten taraftarlara çağrı

GZT Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, "Cuma günü oynayacağımız Altay maçı önemli maçlardan bir tanesi. Ben bir tane koltuğun boş kalmasını istemiyorum. Tribündeki bütün koltukların dolmasını istiyorum" diyerek taraftarlara çağrıda bulundu.

Spor Toto Süper Lig'de 16'ncı hafta sonunda 19 puanla 14'üncü sırada bulunduklarını hatırlatan Giresunspor Başkanı Karaahmet, şansız puan kayıpları nedeniyle tam olarak istedikleri yere çıkamadıklarını belirtti. "Son anda istemediğiniz sonuçlar doğabiliyor. Ama mücadele için tüm takıma ve hocama teşekkür ediyorum. Bu benim için ve şehrim için çok önemli bir şey" diyen Karaahmet, "Çünkü Süper Lig dediğimiz yer 10'a yakın ilden oluşan futbolun en üst markasının olduğu bir yer. Benim futbolcu arkadaşlarım mücadelesini emin olun en büyük kulüplere karşı da en istekli ve en arzulu şekilde vermeye devam ediyorlar. Bu Giresunspor'un aldığı başarı ve konuşulduğu ortama bakacak olursak şehrimizin marka değeri için çok büyük bir şey. Giresunspor herhalde Türkiye'nin en çok konuşulan markasıdır" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Hakan Kabahasanoğlu - Spor Haberleri

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