Giresunspor Başkanı Karaahmet: Hemen karalar bağlamayın
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Giresunspor Başkanı Karaahmet: Hemen karalar bağlamayın

Giresunspor Başkanı Karaahmet: Hemen karalar bağlamayın
Demirören Haber Ajansı / Hakan Kabahasanoğlu - Haberler | Spor

GZT Giresunspor Kulüp Başkanı Hakan Karaahmet, yeşil beyazlı taraftarlara seslenerek, "Hemen karalar bağlamayın, bu mücadeleyi sonuna kadar vereceğiz, erken düşenler düştü zaten. Fareler gemiyi terketti zaten. İnşallah sezonun sonunda Giresunspor ligi iyi yerlerde bitirecektir" dedi.

GZT Giresunspor Kulüp Başkanı Hakan Karaahmet, yeşil beyazlı taraftarlara seslenerek, "Hemen karalar bağlamayın, bu mücadeleyi sonuna kadar vereceğiz, erken düşenler düştü zaten. Fareler gemiyi terketti zaten. İnşallah sezonun sonunda Giresunspor ligi iyi yerlerde bitirecektir" dedi.

Karaahmet, Çotanak Spor Kompleksinde düzenlediği basın toplantısında, ilk üç hafta sonunda takımın durumunu değerlendirip, borçlarla ilgili konuştu. Eski borçların hesabını kanuni olarak sormak zorunda olduğunu kaydeden Karaahmet, "Çünkü eski borçları öderken yeni borçları ödemekte zorlanıyorum. Bizim vermeyecek olduğumuz bir hesabımız yok. Her şeyi açıklarım, çünkü her şey şeffaf. Doğru olanı yapıyorum, basit kahramanlık hikayeleri yazmak istemiyorum. Giresunspor ile mutlu olalım istiyorum" diye konuştu.

Karaahmet, bütçelerine göre hareket etmek adına geç bir kadro oluşturma süreci yaşadıklarını ifade ederek, şunları belirtti: "Makul fiyata kadro kurabilmek adına biraz beklememiz gereğiyle hareket ettik. Bugüne kadar yaptığımız transferler de her hafta birer birer kadroya girdi. Her geçen gün üstüne koyan Giresunspor oldu. Verilen arada daha iyi çalışıp uyum sorununu çözeceğiz. Bu konuda herkes rahat olsun, kimse karalar bağlamasın. Herkes sırtına yaslanıp keyfini yaşasın. Kısa sürede iki oyuncu daha alıp transferi bitireceğiz."

"Giresunspor yenildi diye üzülen ve mutsuz olan milyonlar var. Ama buna sevinenler de var" diyen Karaahmet, "Evet Galatasaray'a, Trabzonspor'a, Kasımpaşa'ya yenildik. Galatasaray ve Trabzonspor'a yenilmiş bir takımın başkanıyım. Evet yenildik, bu konuda kusura bakmayın hocama da söylüyorum, keşke daha iyi şeyler yapsaydık da yenilmeseydik. Keşke bunları yenebilecek bir kadro kursaydık, ama olmadı. Giresunspor bu takımları yenecek düzeye de gelecek elbette. Hemen karalar bağlamayın, bu mücadeleyi sonuna kadar vereceğiz, erken düşenler düştü zaten. Fareler gemiyi terketti zaten. İnşallah sezonun sonunda Giresunspor ligi iyi yerlerde bitirecektir" değerlendirmesinde bulundu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan Kabahasanoğlu

Yeni sözleşme uzatılmasına rağmen gözden çıkartılan Emre Akbaba, Alanyaspor'a dönüyor
Yeni sözleşme uzatılmasına rağmen gözden çıkartılan Emre Akbaba, Alanyaspor'a dönüyor
Galatasaray, milli futbolcu Okay Yokuşlu'yu kadrosuna katmaya çok yakın
Galatasaray, milli futbolcu Okay Yokuşlu'yu kadrosuna katmaya çok yakın
Trabzonspor, 17 yıl sonra ilke imza attı! Giresunspor'u 1-0 mağlup eden Fırtına, ligde 3'te 3 yaptı
Trabzonspor, 17 yıl sonra ilke imza attı! Giresunspor'u 1-0 mağlup eden Fırtına, ligde 3'te 3 yaptı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Hulusi Akar Mansur Yavaş Meral Akşener
Magazin Ezgi Mola Müge Anlı Mesut Akusta Deniz Akkaya
Spor Umut Meraş Samet Aybaba Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Giresunspor Başkanı Karaahmet: Hemen karalar bağlamayın - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.8.2021 16:26:25. #1.15#

title