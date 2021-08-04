Giresunspor, Adana Demirspor'dan Hamidou Traore'yi kadrosuna kattı
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Giresunspor, Adana Demirspor'dan Hamidou Traore'yi kadrosuna kattı

Giresunspor, Adana Demirspor'dan Hamidou Traore'yi kadrosuna kattı
Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin - Haberler | Spor

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Giresunspor, Adana Demirspor'dan Malili futbolcu Hamidou Traore'yi transfer etti.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Giresunspor, Adana Demirspor'dan Malili futbolcu Hamidou Traore'yi transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Hamidou Traore ile 2+1 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Kendisine Giresunspor ailesine hoş geldin diyor, çotanak armalı forma ile başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz." denildi.

Öte yandan, Trabzonspor'dan sezon sonuna kadar kiralanan Brezilyalı futbolcu Flavio Medeiros da Silva ile ilgili de açıklamada bulunularak, "Kendisine Giresunspor ailesine hoş geldin diyor, çotanak armalı forma ile başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Giresunspor, Adana Demirspor'dan Hamidou Traore'yi kadrosuna kattı
Giresunspor, Adana Demirspor'dan Hamidou Traore'yi kadrosuna kattı
Giresunspor, Adana Demirspor'dan Hamidou Traore'yi kadrosuna kattı
Giresunspor, Adana Demirspor'dan Hamidou Traore'yi kadrosuna kattı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin

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Giresunspor, Adana Demirspor'dan Hamidou Traore'yi kadrosuna kattı - Haberler Spor
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