Giresunspor 5 Hafta Sonra 3 Puanla Tanıştı

Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında Giresunspor sahasında Kardemir Karabükspor'u 4-0 mağlup etti.

Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Giresunspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar, kazandıkları üç puanın çok önemli olduğunu söyledi.

Atılan 4 golle manevi bir değer bulduklarını belirten Kalpar, "Kazanılması gereken bir maçtı. 3 puan bizim açımızdan çok değerli. Maç kazanamıyor, goller de atamıyorduk. 4-0'lık skor manevi olarak da değer kattı. Milli arayı iyi değerlendirerek kalan haftalara daha iyi hazırlanacağız. Kadromuz bu ve eksikliklerimiz var. Sakatlar düzeldiğinde daha güçlü bir takım olacağız. Giresunsporu layık olduğu yere taşırız inşallah" dedi.

Kardemir Karabükspor cephesi

Kardemir Karabükspor'un Teknik Direktörü Levent Açıkgöz ise maçın ardından yaptığı değerlendirmede, "Bu maç için umutluyduk. Giresunspor'un da durunu ortada, onlar da kazanamıyordu. Sürpriz yapmayı hedefliyorduk. Bireysel hatalarımızdan goller yedik. İkinci golden sonra oyundan düştük" ifadelerini kullandı. - GİRESUN