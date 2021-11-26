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Giresunspor 44 yıl sonra Beşiktaş deplasmanında

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Giresunspor 44 yıl sonra Beşiktaş deplasmanında

GZT Giresunspor, yarın akşam Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı maçın Giresun'daki hazırlıklarını tamamladı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - GZT Giresunspor, yarın akşam Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı maçın Giresun'daki hazırlıklarını tamamladı. Bugün şehirden ayrılan yeşil beyazlı kafile, havayoluyla İstanbul'a gitti ve konakladığı otelde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Giresunspor ve Beşiktaş, yarın akşam lig tarihinde 13. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında daha önce oynanan 12 maçın 1'ini Giresunspor kazandı, 4 maç berabere bitti, 7 karşılaşmada ise Beşiktaş sahadan galip ayrıldı. Giresunspor 12 maçta 6 gol atarken, Beşiktaş 13 gol kaydetti.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan maçların hepsini ise Beşiktaş kazandı. Beşiktaş ve Giresunspor en son 27 Mart 1977 tarihinde İstanbul'da karşı karşıya geldi. O karşılaşmayı da Beşiktaş 1-0'lık sonuçla kazandı.

Tam 44 sene sonra Beşiktaş deplasmanına çıkacak olan Giresunspor, şeytanın bacağını kırarak İstanbul'daki puan hasretine son vermek amacında.

(Mesut Erdoğan/ İHA)

Giresunspor 44 yıl sonra Beşiktaş deplasmanında

Giresunspor 44 yıl sonra Beşiktaş deplasmanında

Giresunspor 44 yıl sonra Beşiktaş deplasmanında

Giresunspor 44 yıl sonra Beşiktaş deplasmanında

Giresunspor 44 yıl sonra Beşiktaş deplasmanında

Giresunspor 44 yıl sonra Beşiktaş deplasmanında

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