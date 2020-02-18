Gilberto Silva ve Robert Pires Yılları Geri Alıyor

18.02.2020 20:20 | Son Güncelleme: 18.02.2020 20:20

Arsenal efsaneleri Gilberto Silva ile Robert Pires, yıllar sonra yeniden bir araya gelerek adeta zamanı geri aldı. Arsenal Cobham tesislerinde Youtuber Theo Baker ile bir araya gelen Topçular, birbirleriyle kaleciyle birebir pozisyonları bitirme konusunda yarıştılar ve ortaya bu renkli görüntüler çıktı.