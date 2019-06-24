Gıda ürünlerimiz “yeni dünya”da…

Amerika Birleşik Devletleri'ne 2018 yılında 927 milyon dolar gıda ürünleri ihraç eden, 2023 yılında 2 milyar dolar ihracat hedefleyen Türk gıda sektörü, ABD'nin en büyük gıda fuarı Summer Fancy Food Show Fuarı'na 39 firma ile çıkarma yaptı.