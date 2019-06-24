Gıda ürünlerimiz “yeni dünya”da…
Amerika Birleşik Devletleri'ne 2018 yılında 927 milyon dolar gıda ürünleri ihraç eden, 2023 yılında 2 milyar dolar ihracat hedefleyen Türk gıda sektörü, ABD'nin en büyük gıda fuarı Summer Fancy Food Show Fuarı'na 39 firma ile çıkarma yaptı.
Amerika Birleşik Devletleri'ne 2018 yılında 927 milyon dolar gıda ürünleri ihraç eden, 2023 yılında 2 milyar dolar ihracat hedefleyen Türk gıda sektörü, ABD'nin en büyük gıda fuarı Summer Fancy Food Show Fuarı'na 39 firma ile çıkarma yaptı.
Kaynak: Dunya.com
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