GİBİ final mi yapacak? Gibi 7. sezon olacak mı?

Exxen ekranlarında yayınlanan ve her sezonu ilgiyle takip edilen absürt komedi dizisi Gibi'nin 6. sezonu tamamlandıktan sonra dizinin devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. Gibi hayranları, özellikle "Gibi dizisi bitiyor mu?" ve "Gibi 7. sezon olacak mı?" gibi soruların yanıtını arıyor. İşte Gibi dizisinin güncel durumu hakkında bilinen tüm detaylar…

GİBİ FİNAL Mİ YAPACAK?

Exxen platformunun fenomen yapımlarından biri olan Gibi dizisinin final yapacağı konuşuluyor.

GİBİ 7. SEZON OLACAK MI?

Gibi 7. sezon ile ilgili Exxen ya da yapım ekibi tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Fakat 6. sezonla Gibi dizisinin final yapacağı biliniyor.

GİBİ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Başrollerinde Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılıç ve Ahmet Kürşat Öçalan gibi isimlerin yer aldığı Gibi, absürt mizah anlayışı, sıradan olaylardan doğan sıra dışı hikâyeleri ve sürpriz final sahneleriyle farklı bir komedi deneyimi sunuyor.