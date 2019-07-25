Gianluigi Buffon’un Penaltı Kahramanları Vs Inter

Juventus’un Uluslararası Şampiyonlar Kupası’nın Inter ile karşılaştığı karşılaşmasında Gianluigi Buffon, spot vuruşlardan tasarruf etmekte usta olduğunu gösterdi. 1-1 beraberlik sonrasında penaltı atışında Buffon, Andrea Ranocchia, Samuele Longo ve Borja Valero'yu reddetmek için üç kez kazandı, Juventus 3-2 kazandı.

Juventus'un Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nın Inter ile karşılaştığı karşılaşmasında Gianluigi Buffon, spot vuruşlardan tasarruf etmekte usta olduğunu gösterdi. 1-1 beraberlik sonrasında penaltı atışında Buffon, Andrea Ranocchia, Samuele Longo ve Borja Valero'yu reddetmek için üç kez kazandı, Juventus 3-2 kazandı.

Kaynak: Dugout

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