Gianluigi Buffon’un Penaltı Kahramanları Vs Inter

Juventus'un Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nın Inter ile karşılaştığı karşılaşmasında Gianluigi Buffon, spot vuruşlardan tasarruf etmekte usta olduğunu gösterdi. 1-1 beraberlik sonrasında penaltı atışında Buffon, Andrea Ranocchia, Samuele Longo ve Borja Valero'yu reddetmek için üç kez kazandı, Juventus 3-2 kazandı.