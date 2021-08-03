Ghezzal'ı Beşiktaş'a çağıran Rosier, bu paylaşımını ışık hızıyla kaldırdı

Kara Kartal'ın kadrosuna kattığı Valentin Rosier, geçen sezon birlikte oynadığı Rachid Ghezzal'a 'Come to Beşiktaş' çağrısında bulundu. Rosier, bu paylaşımı çok hızlı şekilde geri kaldırdı. Rosier'in bu tutumu gündem oldu.