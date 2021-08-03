Ghezzal'ı Beşiktaş'a çağıran Rosier, bu paylaşımını ışık hızıyla kaldırdı
Kara Kartal'ın kadrosuna kattığı Valentin Rosier, geçen sezon birlikte oynadığı Rachid Ghezzal'a 'Come to Beşiktaş' çağrısında bulundu. Rosier, bu paylaşımı çok hızlı şekilde geri kaldırdı. Rosier'in bu tutumu gündem oldu.
Siyah-Beyazlılar'ın sağ bek oyuncusu Valentin Rosier, Cezayirli yıldız Rachid Ghezzal'a çağrıda bulundu.
"BEŞİKTAŞ'A GEL RACHID"
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Rosier, "Come To Beşiktaş Rachid" (Beşiktaş'a gel Rachid) ifadelerini kullandı
HEMEN SİLDİ
Rosier, çok kısa süre içinde bu paylaşımı sildi. Futbolseverler bu tavra pek anlam veremedi.
"İMZA BİTMEDEN TRASFER OLMAZ"
Başkan Ahmet Nur Çebi, geçtiğimiz günlerde, "Rosier ve Ghezzal'a görüşmelerimiz olumlu ilerliyor. Ancak resmi imzalar atılmadan transfer bitmiş sayılmaz" ifadelerini kullanmıştı.