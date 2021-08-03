Ghezzal'ı Beşiktaş'a çağıran Rosier, bu paylaşımını ışık hızıyla kaldırdı
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Ghezzal'ı Beşiktaş'a çağıran Rosier, bu paylaşımını ışık hızıyla kaldırdı

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Kara Kartal'ın kadrosuna kattığı Valentin Rosier, geçen sezon birlikte oynadığı Rachid Ghezzal'a 'Come to Beşiktaş' çağrısında bulundu. Rosier, bu paylaşımı çok hızlı şekilde geri kaldırdı. Rosier'in bu tutumu gündem oldu.

Siyah-Beyazlılar'ın sağ bek oyuncusu Valentin Rosier, Cezayirli yıldız Rachid Ghezzal'a çağrıda bulundu.

"BEŞİKTAŞ'A GEL RACHID"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Rosier, "Come To Beşiktaş Rachid" (Beşiktaş'a gel Rachid) ifadelerini kullandı

Ghezzal'ı Beşiktaş'a çağıran Rosier, bu paylaşımını ışık hızıyla kaldırdı

HEMEN SİLDİ

Rosier, çok kısa süre içinde bu paylaşımı sildi. Futbolseverler bu tavra pek anlam veremedi.

Ghezzal'ı Beşiktaş'a çağıran Rosier, bu paylaşımını ışık hızıyla kaldırdı

"İMZA BİTMEDEN TRASFER OLMAZ"

Başkan Ahmet Nur Çebi, geçtiğimiz günlerde, "Rosier ve Ghezzal'a görüşmelerimiz olumlu ilerliyor. Ancak resmi imzalar atılmadan transfer bitmiş sayılmaz" ifadelerini kullanmıştı.

Ghezzal'ı Beşiktaş'a çağıran Rosier, bu paylaşımını ışık hızıyla kaldırdı
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Ghezzal'ı Beşiktaş'a çağıran Rosier, bu paylaşımını ışık hızıyla kaldırdı - Haberler Spor
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